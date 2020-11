Beschonken Burgumse botst op paal: vrijspraak

LEEUWARDEN - Een 48-jarige vrouw uit Burgum had geluk. Ze werd dinsdag door de politierechter vrijgesproken. De vrouw moest op de rechtbank in Leeuwarden verschijnen omdat ze vorig jaar met een flinke slok op tegen een lantaarnpaal was gereden. Door een reeks 'fouten' in het politieonderzoek kwam de politierechter uiteindelijk tot een vrijspraak. Er gingen meerdere dingen mis. "Er kunnen goede redenen voor zijn maar die zijn niet inzichtelijk geworden" zo moest politierechter Janssen concluderen.

De vrouw was op 12 april 2019 omstreeks 22.45 uur tegen een lantaarnpaal gereden in Burgum. Ze was bij een man op bezoek geweest die haar zou helpen met wat zaken. Deze man dronk whiskey en ze had met hem meegedronken. Op een gegeven moment is ze hals over kop vertrokken omdat ze zich niet meer veilig voelde. Niet veel later botste ze met haar auto tegen de lantaarnpaal. Nadat ze onderzocht was door het ambulancepersoneel is de vrouw door de politie meegenomen voor een bloedproef. Ze had te diep in het glaasje gekeken (1.79 promille) en daarbij ook nog medicijnen geslikt.

De Burgumse kon dinsdag alleen maar terugkijken met veel spijt. Ze zei dat ze niet meer dronk. Advocaat Eric Stoeten vond dat er te veel mis was gegaan in het onderzoek. Zo werd pas na anderhalf uur bloed afgenomen. Normaliter staan hiervoor 90 minuten. Bovendien werd het bloedbuisje pas op 25 april bij het NFI bezorgd en werd deze pas op 27 juni 2019 onderzocht. Hij veronderstelde dat omdat op die datum een rapport was opgemaakt. Ook bleek uit het dossier dat tijdens de bezorging mogelijk meerdere laboratoria aangedaan waren. De raadsman vond het onderzoek te lang duren: "Dit is geen twee weken maar dan hebben we het over twee maanden. Is dit een strikte waarborg?" Vanwege deze drie fouten op rij vond Stoeten dat zijn cliënte vrijgesproken moest worden.

De politierechter moest zich na het betoog korte tijd terugtrekken om zich te beraden. De 'fouten' hadden in zijn opinie op onderdelen geen invloed op de uitkomst maar er zaten wel veel onduidelijkheden in het dossier. "Het begint al met de termijnen die niet nageleefd zijn. Ik heb niet kunnen vaststellen dat er bijzondere omstandigheden zijn. En ook dat gepingpong van bloedvaatjes naar diverse laboratoria. Ik kan niet helemaal vaststellen hoe dat wel gegaan is." Al die kleine dingetjes in dit 'juridisch technische verhaal' zorgden ervoor dat politierechter niet anders kon dat de Burgumse vrijspreken.