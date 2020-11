'Jessica B. heeft samen met oom Van Seggeren vermoord'

Publicatie: di 03 november 2020 11.43 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdagochtend opnieuw 20 jaar cel geëist tegen Jessica B.(36), voor de moord op haar echtgenoot Tjeerd van Seggeren (37). De eis is gelijk aan het vonnis van de rechtbank, in juli vorig jaar. Het grote verschil is dat advocaat-generaal (AG, de officier van justitie in hoger beroep) Henk Dijkstra er vanuit gaat dat B. hulp heeft gehad bij het om het leven brengen van haar echtgenoot.

Over dit zogeheten "medeplegen" zei de rechtbank dat het "aanwijzingen zijn voor het aandeel van anderen", maar dat concrete bewijzen ontbraken dat B. daadwerkelijk hulp heeft gehad bij het om het leven brengen van haar man. Dijkstra was op dat punt veel stelliger dan de rechtbank, hij noemde het vonnis van de rechtbank "veel te kort door de bocht".

Een getuige die die nacht van het Freeze Force Festival kwam, zag op de kruising van de Fogelsang en de Bûterwei twee personen met capuchons op bij een auto staan. Vlakbij het weiland waar de volgende ochtend het stoffelijke overschot van Tjeerd van Seggeren werd gevonden.

Koevoet

De getuige meende een man en een vrouw gezien te hebben, een oom van B. voldeed qua postuur aan het signalement van de man. De vrouwelijke persoon had een voorwerp in de hand dat leek op een koevoet. Volgens de AG waren het de oom en B. die daar in het donker stonden. De rechtbank concludeerde dat de getuige Van Seggeren en de verdachte moet hebben gezien. Volgens het sectierapport moet Van Seggeren zijn mishandeld met een slagwapen, het letsel moet met kracht zijn toegebracht. Het is volgens Dijkstra 'niet waarschijnlijk' dat B. het letsel heeft toegebracht.

Oom bekent moord

De oom is inmiddels overleden. Hij zou in een brief, die in april is ontvangen door de advocaat van B., hebben bekend dat hij verantwoordelijk is voor de moord op Van Seggeren. In die brief schreef de oom dat hij met Van Seggeren wilde praten, omdat die zijn echtgenote – en nichtje - zou hebben mishandeld. Vervolgens zou het tot een gevecht zijn gekomen, waarbij de oom Van Seggeren om het leven heeft gebracht. Volgens Dijkstra bevat die brief veel dossierkennis en is hij geschreven in de stijl die bij de oom zou kunnen passen.

Geld is motief

Dijkstra sprak van "een sluw complot" van de – Duitse – familie van B., waarin de oom en de moeder een hoofdrol spelen. De twee zijn volgens Dijkstra vanuit Duitsland op de dag van de moord naar Friesland gereden. 's Avonds zijn ze, terwijl Van Seggeren op het festival was, bij B. thuis geweest en een paar uur later, toen B. haar man op zou halen, zijn ze meegereden naar de Bûterwei en hebben ze B. geholpen Van Seggeren om het leven te brengen.

In de dagen voor de moord en op de dag zelf heeft B. meerdere malen telefonisch contact gehad met haar oom. De telefoon van de oom werd 's middags al uitgezet. De telefoon van de moeder aan het begin van de avond, maar wel nadat het toestel telefoonmasten in Nederland had aangestraald.

Naar de glasbak gereden

Op de ochtend na de moord heeft de moeder, nog voor het stoffelijk overschot van Van Seggeren was gevonden, tegen twee personen – haar vriend en een buurvrouw – gezegd dat haar schoonzoon dood was. Uit camerabeelden bleek dat B. op de avond voor de moord, om een uur of 10, nog richting Twijzel was gereden. Eerst ontkende ze dat ze was weggeweest, later verklaarde ze dat ze naar een glasbak was gereden. Dijkstra denkt dat B. is weggeweest om haar moeder en oom op te halen.

"Leugenachtige verklaring"

Vermoedelijk stond hun auto geparkeerd bij Bootsma's Poel, tussen Twijzel en Veenklooster. Nadat B. – tevergeefs – naar het festival was gereden om haar man van het festival te halen, heeft ze twee keer zo lang dan normaal gedaan over de terugweg. Het meest waarschijnlijke scenario is volgens Dijkstra dat ze in die extra tijd haar moeder en haar oom terug naar hun auto heeft gebracht. B. had daarover verklaard dat ze de afslag Kollumerzwaag had gemist. "Een leugenachtige verklaring", aldus de AG.

Wederzijdse levensverzekering

Het motief was geld. B. was de enige die "een enorm voordeel" had bij de dood van haar man, stelde Dijkstra. Het huwelijk was niet goed, er waren veel ruzies, en het echtpaar was op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Alles stond op naam van Van Seggeren, bij een eventuele scheiding zou er voor B. slechts een kleine jaarlijkse bijdrage voor de kinderen overblijven. Enige tijd voor de moord hadden B. en Van Seggeren een wederzijdse levensverzekering afgesloten van zes ton.

Volledig toerekeningsvatbaar

De AG stelde dat B. "tegen beter weten in" volhield dat ze onschuldig is. Haar rol was zo groot dat volgens de AG wel degelijk gesproken kan worden van medeplegen. Er is sprake geweest van "een nauwe en bewuste samenwerking" tussen B. en degene die Van Seggeren om het leven heeft gebracht. Volgens het Pieter Baan Centrum (PBC) is B. volledig toerekeningsvatbaar. Er zijn bij haar geen psychische stoornissen vastgesteld.

Het hof doet op 1 december uitspraak.