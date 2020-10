'Parkeertarieven komend jaar niet verhogen'

Publicatie: vr 30 oktober 2020 10.53 uur

DRACHTEN - Het tarief voor parkeren in Drachten moet voor komend jaar niet worden verhoogd. Met dat advies komt centrummanager Douwe van Drogen, die tijdens de Ronde Tafel van dinsdagavond zijn voorstel aan de raadsleden voorlegde. Zij beslissen komende dinsdag over de begroting voor de komende jaren. Daarin wordt onder andere gesproken over een stijging van 13,3 procent. Niet doen, zegt Van Drogen, want "Drachten zit in de top tien van gebieden in Nederland, die het hardst door de gevolgen van het coronavirus zijn getroffen."

Als gevolg van de coronapandemie beurt Smallingerland dit jaar 400.000 euro minder aan parkeergelden. Het winkelend publiek blijft thuis, de horeca draait minder, op alle fronten wordt de broekriem aangehaald en bezoeken aan het centrum tot een minimum beperkt. Als gevolg van bezwaarprocedures kon op het Kyriat Onoplein dit jaar ook geen parkeergeld worden geïnd. De gemeente had er wel op gerekend, maar loopt nu 155.000 euro mis.

Volgens Van Drogen geven de cijfers ook het belang van het centrum van Drachten aan. De gemeente haalde vorig jaar 2 miljoen euro uit de automaten en 1,7 miljoen uit de verkoop van parkeerkaarten. Voor 2021 verwacht Smallingerland meer te beuren, respectievelijk 2,6 miljoen en ruim 1,8 miljoen euro. Centrummanager Van Drogen pleitte voor het komende jaar een pas op de plaats. "Ik pleit ervoor om de oude tarieven vast te houden. We hebben ze pas geleden vastgesteld en bovendien zijn ze nog niet geëvalueerd."