60-jarig huwelijk familie van der Heide-Dijkstra

Publicatie: ma 31 augustus 2020 11.57 uur

BUITENPOST - Zondag 30 augustus was het 60 jaar geleden dat Anne van der Heide (03-11-1937) en Trynke van der Heide-Dijkstra (23-10-1938) in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer bezocht het echtpaar maandag 31 augustus om ze te feliciteren met deze bijzondere dag.

Anne van der Heide leerde Trynke kennen toen zij bij hem op ziekenbezoek kwam. Hij had al verkering. Zijn vriendin durfde niet alleen de zieke Anne te bezoeken en nam daarom vriendin Trynke mee. Ze werden verliefd op elkaar en trouwden in de gemeente Sneek. Ze hebben 4 dochters, 13 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen.



De heer Van der Heide werkte de laatste 25 jaar bij de Rabobank in Gerkesklooster, waar ze toen ook woonden. Bij hun woning hadden ze een grote tuin. Tuineren is Anne zijn hobby. Mevrouw had de zorg voor hun kinderen en het huishouden. Sinds 2004 woont het echtpaar in Buitenpost. Allebei zijn ze nog in goede gezondheid. Ze stappen samen nog graag op de fiets voor een tochtje in de omgeving.

