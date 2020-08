De voor- en nadelen van de nieuwe wet Kansspelen op Afstand

Publicatie: vr 28 augustus 2020 13.00 uur

LEEUWARDEN - Op 19 februari 2019 werd de wet Kansspelen op Afstand goedgekeurd. Deze wet houdt in dat kansspelen volgend jaar legaal worden in Nederland. Vanaf januari 2021 gaat de Kansspelautoriteit licenties afgeven aan online casino’s. Zes maanden later gaat de casino markt eindelijk open. Wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe wet Kansspelen op Afstand? We bespreken het hieronder.

Momenteel is het aanbieden van online kansspelen illegaal. Dit komt omdat de overheid van mening is dat de spelers onvoldoende worden beschermd. Zo lopen ze het risico gokverslaafd te worden en veel geld te verliezen. Daarnaast loopt de overheid heel wat geld mis. Tijd dus voor de nieuwe wet Kansspelen op Afstand. Lees alle info over online casino’s om meer te weten te komen over wat de wet Kansspelen op Afstand inhoudt.

Op basis van de huidige vorm van deze wet hebben we hieronder de voor- en nadelen verzameld. Het is mogelijk dat de wet hier en daar nog wordt aangepast.



Veilige en betrouwbare gokbedrijven

Er wordt verwacht dat zo’n 90 online casino’s een vergunning zullen ontvangen waarmee ze hun diensten mogen aanbieden in Nederland. Deze licenties zullen pas na een uitgebreide en strenge selectieprocedure worden afgegeven. Deze procedure zorgt ervoor dat de spelers meer zullen worden beschermd.

Enkel transparante aanbieders die regelmatig onafhankelijke audits moeten doorlopen en een goede bedrijfsstructuur hebben zullen een vergunning ontvangen. Deze gokbedrijven zijn daarnaast goed financieel onderbouwd en beschikken over de juiste technische specificaties. Dit houdt in dat enkel betrouwbare partijen een licentie toegewezen krijgen.

Dit heeft als gevolg dat spelers beschermd zullen zijn tegen malafide gokbedrijven. Zo hoeft er niet te worden getwijfeld aan de betrouwbaarheid van het casino. Ook mogen spelers er zeker van zijn dat transacties en uitbetalingen veilig verlopen.

Online casino’s betalen kansspelbelasting

Daar waar de spelers momenteel kansspelbelasting betalen, zal dit vanaf volgend jaar de plicht van het gokbedrijf zijn. Dit is een groot voordeel voor de spelers en de overheid, want naar schattig loopt de overheid momenteel €175 miljoen mis.

Spelers worden beschermd tegen gokverslavingen

Een derde voordeel van de wet Kansspelen op Afstand, is dat gokbedrijven actief middelen moeten aanbieden om een gokverslaving te voorkomen. Zo moet een account gelinkt zijn aan een burgerservicenummer om minderjarigen de toegang te ontzeggen. Dit wordt ook gedaan om fraude tegen te gaan.

Daarnaast moeten nog andere maatregelen worden getroffen. Zo worden er limieten ingesteld op stortingen, inzetten, speeltijd, spelerstegoed en bezoektijden. Ook zullen er meldingen verschijnen op het scherm waarop de bedragen die werden gewonnen of verloren worden afgebeeld.

Bovendien moeten online casino’s gebruikmaken van het Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen). Dit houdt in dat een speler ervoor kan kiezen om zich vrijwillig uit te sluiten van online kansspelen. Registreert een speler zich in dit register, dan heeft hij of zij geen toegang meer tot een casino, zowel online als offline.

Goed bereikbare klantenservice

De nieuwe wet Kansspelen op Afstand vraagt dat de aanbieders over een klantenservice beschikken die 24/7 bereikbaar is. Momenteel bieden veel online casino’s een live chat-functie aan die de klok rond beschikbaar is. Vanaf volgend jaar moet een online casino ook telefonisch 24/7 bereikbaar zijn. Een goede klantenservice die te allen tijde kan worden gecontacteerd komt de spelers ten goede.

Minder boeiende bonussen en promoties

Ieder voordeel heeft zijn nadeel, en dat is bij de nieuwe wet Kansspelen op Afstand niet anders. Zo zullen er waarschijnlijk minder interessante promoties bonussen en worden weggegeven aan de klanten.

Dit komt omdat de Kansspelautoriteit hoge eisen stelt aan de aanbieders. Dit zal hen veel geld kosten, geld dat normaal gezien zou worden gebruikt voor promoties. Daarnaast kunnen bonussen en promoties tot kansspelverslavingen leiden. Daarom wordt verwacht dat hierin zal worden gesnoeid.

Geen novelty bets meer

Novelty bets zijn weddenschappen die kunnen worden geplaatst op film, muziek, evenementen, tv, etc. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat men kon wedden op de naam van prins George, zoon van Kate en William.

Als gevolg van de nieuwe wet Kansspelen op Afstand zullen dergelijke weddenschappen niet langer worden aangeboden. Dit zorgt ervoor dat het aanbod minder gevarieerd is.

Kleine casino’s vallen uit de boot

Een andere reden waarom het aanbod beperkter zal zijn, is omdat de kleine casino’s uit de boot vallen. Enkel de grote casino’s die over voldoende financiële middelen beschikken, zullen een licentie kunnen aanvragen. Dit betekent dat kleinere spelers zich niet zullen aanmelden voor een vergunning.

Deze kleinere casino’s bieden soms andere spellen aan of werken samen met andere game providers. Door de strenge eisen van de Kansspelautoriteit, zal het aanbod voor de speler minder divers zijn.