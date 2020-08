Tbs verlengd van Drachtster die flat opblies

Publicatie: di 25 augustus 2020 14.30 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft dinsdag de tbs-maatregel van de Drachtster (51) die in december 2015 zijn flat aan de Nachtegaalstraat opblies, met een jaar verlengd. Over een jaar zal opnieuw bekeken worden of de maatregel moet worden verlengd. De man werd in juli 2016 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Geen straf

Omdat hij als gevolg van verschillende psychische stoornissen -de man had onder meer last van waandenkbeelden – volledig ontoerekeningsvatbaar was, werd er geen straf opgelegd. Op de avond van de ontploffing had de Drachtster een rubberboot met gas gevuld waarmee hij naar de hemel wilde varen.

Meer vrijheden

Door de explosie werden twaalf appartementen verwoest. De flat werd gesloopt en er kwam nieuwbouw voor in de plaats. Op de zitting van twee weken geleden noemde de officier van justitie de Drachtster “een voorbeeldige tbs’er”. De man reageert goed op de behandeling en krijgt gaandeweg meer vrijheden. De bedoeling is dat hij begin volgend jaar in contact komt met de reclassering.