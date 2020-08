Hoe bepaal je zelf hoeveel jouw huis zal opleveren zonder professionele hulp?

Publicatie: ma 17 augustus 2020 22.15 uur

DRACHTEN - De woningmarkt zit enerzijds muurvast en verandert anderzijds in hoog tempo. Geleidelijk zien we een overgang naar een nieuwe manier van huizen kopen en verkopen. Steeds meer woningbezitters kiezen er bijvoorbeeld voor om zelf hun huis te verkopen. Dat wil zeggen zonder hiervoor een makelaar in te schakelen. Dat kan duizenden euro's aan kosten besparen, maar levert wel een heleboel werk op. Als je dat ervoor over hebt, kun je ervoor kiezen om zonder professionele hulp je woning in de markt te zetten.

Verschillende opties mogelijk

Ga je een woning verkopen, dan heb je grofweg drie verschillende mogelijkheden:

Alles laten verzorgen door een traditionele makelaar

De verkoop laten regelen door een internetmakelaar

Alles in eigen hand nemen

De diensten van een traditionele makelaar zijn doorgaans het meest uitgebreid. De makelaar begeleid je in het gehele verkooptraject. Hij helpt je bij het bepalen van de vraagprijs, gaat actief op zoek naar potentiële kopers, leidt deze potentiële kopers rond in de woning en staat je ook terzijde in het verdere proces dat uiteindelijk leidt tot de feitelijke overdracht van de woning bij de notaris. Natuurlijk is hieraan wel een kostenplaatje verbonden, maar het scheelt je wel een hoop geregel.

De internetmakelaar is eigenlijk een soort tussenvorm, die de laatste jaren sterk in opmars is. Deze makelaar werkt vanuit de visie dat je als woningeigenaar best bereid bent om een aantal stappen zelf te zetten. Het rondleiden van de potentiële kopers, dat kun je over het algemeen prima zelf op je nemen. Ook het plaatsen van foto's en filmpjes op internet kun je in eigen hand nemen. Verder wordt een aantal diensten door de internetmakelaar digitaal geleverd en dat is voordeliger.

Wil je echt alles zelf doen, dan loop je vooral tegen het obstakel aan dat veel dingen voor jou als woningeigenaar onbekend terrein zijn. Want hoe bepaal je nu precies de verkoopprijs van je huis? Het vergelijken van soortgelijke woningen in de buurt is een mooi begin, maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Een goede eerste stap om te zetten is het opvragen van de gegevens over je eigen woning. Bekijk hier de kadastrale kaart en ontdek de gedetailleerde gegevens over het pand.

Onthoud dat woningwaarde niet hetzelfde is als vraagprijs. De vraagprijs kan van veel meer dingen afhankelijk zijn. De vraagprijs ligt doorgaans hoger.