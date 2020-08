Het effect van de lage brandstofprijzen op de energierekening

Publicatie: wo 12 augustus 2020 21.15 uur

LEEUWARDEN - De brandstofprijzen zijn de laatste tijd behoorlijk gekelderd. De coronacrisis heeft hier een bijdrage aan geleverd. Je betaalt hierdoor aanzienlijk minder voor een volle tank dan voorheen. Als gevolg van de dalende olieprijzen kun je echter niet alleen goedkoper tanken. Nee, want de dalende prijzen hebben namelijk ook een positief effect op jouw energierekening. Aardgas is namelijk ook goedkoper geworden. Jij kunt hiervan profiteren. Twijfel je of je nog goed zit. Daar heeft deze leverancier iets op gevonden. Ga naar energie vergelijken bij UnitedConsumers. Zo weet je binnen de kortste keren of de prijs die je momenteel voor gas & stroom betaalt competitief is en of van energieleverancier wisselen verstandig is.

Vast of variabel?

De kosten voor aardgas zijn afhankelijk van het soort contract dat jij hebt afgesloten bij een energieleverancier. Je kunt kiezen voor een vast of een variabel tarief. Bij een vast tarief heb je zekerheid voor wat betreft de prijs, bij een variabel tarief ben je afhankelijk van de prijs op de beurs. Indien je wilt besparen op jouw energierekening, kun je momenteel beter voor een vast tarief kiezen. Dit tarief lag in juni van dit jaar namelijk op 18,04 cent per kuub, terwijl je bij een variabel tarief in juni 22,77 cent betaalde. Het verschil is niet bijster groot, maar wanneer je veel gas verbruikt kan een vast tarief jou een leuke besparing opleveren.

Tips bij het vergelijken

Wil je overstappen naar een andere energieleverancier, zodat je profiteert van de lage brandstofprijzen? Maak dan altijd eerst een vergelijking. Door energieleveranciers met elkaar te vergelijken, achterhaal je namelijk wat de beste keuze is. De meeste mensen richten zich bij zo’n vergelijking uitsluitend tot de prijs. Logisch, maar laat je hier niet te veel door leiden. Waarom niet? Omdat er meer is waar je op moet letten. Kijk bijvoorbeeld ook goed naar de voorwaarden wanneer je een contract afsluit bij de energieleverancier in kwestie. Het zou namelijk jammer zijn wanneer je achteraf ontdekt dat je toch een verkeerde keuze hebt gemaakt. In dat geval profiteer je namelijk alsnog niet van de positieve gevolgen die de lage brandstofprijzen met zich meebrengen.