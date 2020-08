Pool ernstig gewond na val van dak

Publicatie: za 08 augustus 2020 22.07 uur

KOLLUM - Een Poolse man is zaterdagavond ernstig gewond geraakt nadat hij van het dak was gevallen van een woning aan de Voorstraat in Kollum. Meerdere hulpdiensten waaronder een traumahelikopter werden opgeroepen.

De traumahelikopter landde op een parkeerterrein aan de Meester Andreaestraat. Vervolgens werden de arts en de verpleegkundige van de traumahelikopter door de politie met spoed naar het incident gebracht om het ambulancepersoneel te ondersteunen.

De man is onder begeleiding van de trauma-arts met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. Hoe de man van dak kon vallen is niet bekend. Er kwamen veel omstanders af op de traumahelikopter.

