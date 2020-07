Rabobank in Burgum nog steeds niet coronaproof

Publicatie: vr 31 juli 2020 10.25 uur

BURGUM - De Rabobank in Burgum is nog altijd niet geopend na het uitbreken van de coronacrisis. Dit zorgt in de afgelopen maanden al voor veel ergernis onder de klanten. Ondernemers moeten bijvoorbeeld naar het kleine kantoorgebouw in Dokkum om geld te storten.

Franke Atsma van de boekhandel in Burgum laat weten op radio Fryslân: "Dat hit gjin service mei in hoofdletter". Klanten in zijn boekwinkel in Burgum laten ook weten dat ze er niet blij mee zijn. Ze kunnen er niets aan doen en er wordt niet naar hun geluisterd. Veel oudere mensen worden aan hun lot over gelaten en staan nog altijd voor een dichte deur.

Directeur Durk Mous van de Rabobank Drachten reageerde via de radio laconiek op de kritiek. Zijn excuus was dat de Rabobank in Burgum nog niet coronaproof is. Bovendien speelden een stijgend aantal ramkraken op sealbag-automaten een rol. Daarom werd mede besloten om de Rabobank tijdelijk te sluiten. Alleen de kantoren in Dokkum en Drachten waren vanaf die tijd geopend.

Volgens Mous werkt 80% tot 90% van het personeel nog thuis vanwege de coronacrisis. Het kantoor in Burgum is nog niet klaar voor een coronaproof inrichting en Mous maakt zich daarmee zorgen over de verspreiding van het virus in het kantoor. Het kantoor in Surhuisterveen is overigens wel weer geopend.

De directeur liet bovendien weten dat er in de afgelopen tijd een gigantische stijging is ontstaan met digitale betalingen en dat de bank kritisch kijkt naar het aantal bezoeken op de kantoren. Of het kantoor in Burgum nog opengaat is onduidelijk. Mous laat weten dat de intentie bij de Rabobank er wel is.