Drie Friezen positief getest op Covid-19 deze week

Publicatie: vr 24 juli 2020 12.18 uur

LEEUWARDEN - Deze week zijn drie inwoners van Friesland positief getest op het coronavirus. Dat heeft de GGD bekendgemaakt in de wekelijks update. Het totaal aantal inwoners bij wie het virus is aangetroffen staat nu op 645.In de verpleeg- en verzorgingshuizen is de afgelopen week niemand positief getest.

De landelijke verdubbeling van het aantal positief getesten is niet terug te zien in de cijfers in Friesland. Vorige week waren er vijf positief getesten. Het aantal blijft dus stabiel. Het aantal overleden personen dat bij de GGD is gemeld, blijft staan op 69. Ook het totaalaantal ziekenhuisopnames staat ongewijzigd op 130 personen.

Testlocaties drukker bezocht

De afgelopen week hebben 2252 mensen zich in Friesland laten testen. Fors meer dan vorige week, toen waren het er 1879. Dit beeld is ook landelijk terug te zien.

In Friesland ligt de totale testcapaciteit op dit moment rond de 9.500 testen per week. GGD Fryslân kan snel opschalen om aan de toenemende vraag te voldoen. Toch kan het voorkomen dat iemand die een test aanvraagt, niet meteen op de dichtstbijzijnde testlocatie terecht kan. Opschalen lukt niet altijd op hele korte termijn omdat er bijvoorbeeld ook extra medewerkers moeten worden ingepland. Ook kunnen er toevallig veel mensen op dezelfde dag een testafspraak willen maken. "Zo'n piek is niet helemaal te voorzien." aldus de GGD.

In Leeuwarden werd deze week de nieuwe testlocatie in gebruik genomen aan de Brandemeer 9. Deze locatie in de wijk Bilgaard vervangt de tent bij Izore aan de Jelsumerstraat. De tent is inmiddels weggehaald. De nieuwe locatie is gevestigd in een voormalige gymzaal van de nabijgelegen school. Het gebouw heeft een eigen ingang en parkeerterrein.