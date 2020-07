Wielrenner gewond na botsing met trekker

Publicatie: wo 22 juli 2020 19.00 uur

LIPPENHUIZEN - Een wielrenner is woensdag gewond geraakt nadat deze in botsing kwam met een trekker. Het ongeval vond omstreeks 17.15 uur plaats op het fietspad langs de Sweachsterwei nabij Terwispel.

Zowel de politie als ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht. Op het moment van het ongeval was de bestuurder van de tractor onderweg om in een weiland strobalen op te halen.

