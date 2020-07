Volgende week: geen treinen Leeuwarden-Buitenpost

Publicatie: ma 06 juli 2020 13.39 uur

HURDEGARYP - Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het spoor rijden er van zaterdag 11 tot en met woensdag 15 juli en op zondag 19 juli tussen Leeuwarden en Buitenpost geen treinen. Arriva zet zowel snel- als stopbussen in. Van donderdag 16 tot en met zaterdag 18 juli rijden er alleen stoptreinen.

Leeuwarden-Buitenpost 11 t/m 15 juli en zondag 19 juli:

Tussen Leeuwarden en Buitenpost rijden zowel snel- als stopbussen.

Tussen Groningen en Buitenpost rijden stoptreinen en het rijden met sneltreinen is niet mogelijk. Reizigers moeten rekening houden met maximaal ca. 30 minuten extra reistijd. Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk.

Check voorafgaand aan een reis de reisplanner via www.arriva.nl.