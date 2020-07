De massief houten tafels van meubelmaker Feico Westra

Publicatie: zo 05 juli 2020 14.30 uur

BURGUM - Meubelmaker Feico Jr. Westra is gespecialiseerd in het maken van massief houten tafels. Met name eiken en walnoten keukentafels. "Dit is ontstaan doordat ik ruim 10 jaar als meubelmaker heb gewerkt voor diverse bekende Nederlandse meubelmerken, en sinds 2005, nu alweer ruim 15 jaar geleden een eigen meubelmakerij ben begonnen omdat er veel werd geknoeid op het gebied van het maken van massief houten meubels." Veel tafelbladen die gemaakt werden hadden veel lijmnaden en vochtproblemen, of de tafels trokken krom. "Ik vond dat dit anders en

beter kon."

Meubelfabriek – manier van houtbewerken

"De manier van houtbewerken werd voor mij pas duidelijk nadat ik bij diverse meubel-maak bedrijven had gewerkt waar gewoon hout werd geschaafd, daarna snel werd verlijmd en zo werd een tafel in elkaar geflanst."

"Ik wilde vanuit de basis tafelbladen en poten direct goed maken zodat deze bijna niet konden werken. Speciaal gedroogd hout, een speciale manier van schaven en verlijmen is tot op heden in de fabriek een top prioriteit geworden."

Ook de afwerking na het meubel-maken werd een volgende stap in gemaakt. Met het gebruik van het merk Monocoat werd duidelijk dat dit de richting was die Westra wilde ingaan, een 2 component olie die op eigen manier wordt opgebracht in de meubelfabriek waardoor er geen kringen en vlekken ontstaan met normaal tafelgebruik. Daarnaast is Skylt lak dé matte 2 component lak die standaard gebruikt wordt.

Van meubelmaker tot veel gevraagd meubel ontwerper

Westra vervolgt: "Ik had, naast het creëren van een kwaliteitstafel, er plezier in om iets te creëren vanuit mijn gedachte hoe een perfecte keukentafel eruit moest zien, en vooral de praktische kant van tafelen, zoals het benutten van de maximale beenruimte. Inmiddels worden onze unieke tafels door het hele land verkocht, soms in combinatie met een aantal design stoelen of een unieke bijpassende kast. We kunnen relatief snel leveren en hebben veelal het hout e.d. altijd op voorraad. Daardoor kunnen wij in veel gevallen onze afspraken nakomen en dat vinden wij erg belangrijk. Uiteraard bezorgen wij het liefst zelf onze meubels!"

Tientallen klanten vertellen over hun zoektocht naar de juiste meubels voor hun interieur en vertellen stuk voor stuk graag in een video hun ervaringen. Meubelfabriek Westra is in de meubelbranche een voorloper op dit gebied wat betreft video ervaringen van klanten. Echte mensen die hun eigen mening vertellen i.p.v. standaard gastenboek beoordelingen.

Familie Grooten uit het Limburgse Heel

Familie Dijkstra uit het Friese Luxwoude

Familie ter Stege (Duitsland)

Webwinkel – Fysieke showroom

"Via de webwinkel kunt u online uw tafel bij ons kopen. Wij hebben een webwinkel die door tientallen klanten elke week word gebruikt om dé droomtafel te samenstellen en door onze vakmensen te laten maken. Maar U kunt ook langs komen in onze vernieuwde en unieke showroom, waarbij u door het panorama raam direct het proces kunt zien in de fabriek van ruwe plank tot uw droomtafel. Het zogenaamde open keuken idee, zodat u weet dat uw tafel van A tot Z in Burgum is gemaakt."

"Bij ons heeft u altijd persoonlijk contact, en vinden wij het ook belangrijk dat u ook een goed gevoel bij ons bedrijf heeft, onze manier van werken en uiteraard ons eindproduct! Bent u tevreden, dan zijn wij tevreden!"

Showroom adres:

Meubelfabriek Westra

Mr w m Oppedijk van Veenweg 22d2

9251GA Burgum

E-mail: info@meubelfabriekwestra.nl

Telelefoon: 0511-40 2559

Website: www.meubelfabriekwestra.nl

