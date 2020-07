Gewonden bij ongeval Blauwhuisterweg

Publicatie: do 02 juli 2020 16.46 uur

SURHUISTERVEEN - Bij een ongeval op de Blauwhuisterweg bij Surhuisterveen zijn donderdagmiddag twee vrouwen gewond geraakt. Het ongeval, een kop-staartaanrijding, werd veroorzaakt door de bestuurster van een zwarte auto. Zij zag te laat dat de bestuurster van de rode auto voor haar, wilde afslaan naar haar woning.

Twee ambulances en de politie kwamen ter plaatse. De bestuurster van de achterste wagen werd per ambulance overgebracht naar ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. De bestuurster van het voorste voertuig mocht na behandeling in de ambulance naar huis.

Beide auto's, amper 3 maanden in bezit van beide dames, raakten zwaar beschadigd en werden door een sleper afgevoerd.

