Afscheid leerlingen groep 8 in Niawier

Publicatie: do 02 juli 2020 12.40 uur

NIAWIER - De leerlingen van groep 8 van basisschool De Wrâldwizer in Niawier namen woensdag afscheid. De avond ervoor was er gebarbecued en hadden de kinderen in school geslapen. Samen met de leerlingen was besloten de musical dit jaar niet op te voeren. Dit vanwege de coronacrisis.

Om het afscheid toch nog een bijzonder tintje te geven, kwam als verrassing het Dockumer Lokaeltsje. De kinderen wisten van niks, maar de ouders gelukkig wel. Samen met juf Reinouw Streekstra, die met pensioen gaat, stapten ze in het treintje.

De rit ging door Niawier naar Oosternijkerk. Bij de onderbouw locatie van de Wrâldwizer stond weer een erehaag. De tweede gepensioneerde, juf Sippy Koster, stapte ook in het treintje. Daarna volgde er nog een rit door Oosternijkerk. 's Avonds was er nog een feestelijk afscheid op het plein met de ouders.

