Doorbraak ontwikkeling zwembadterrein in zicht

Publicatie: do 25 juni 2020 14.37 uur

NES (AMELAND) - Ontwikkelaar Kontour Vastgoed heeft een plan gepresenteerd voor een hotel met een separate wellness-voorziening op het terrein van het voormalige zwembad Aquaplaza in Nes. Het plan lijkt te voldoen aan de eisen en wensen die de gemeente eerder had vastgelegd. Volgens experts is er geen bestemmingswijziging voor nodig. Dit schrijft het college van B&W van Ameland in een brief aan de gemeenteraad.

Het lijkt erop dat een jaren slepende kwestie binnen afzienbare tijd tot een goed einde kan worden gebracht. In april kondigde het college nog een raadsvoorstel aan over de voormalige zwembadlocatie. Nu een bestemmingswijziging niet nodig lijkt, komt er geen voorstel en volstaat het college met een brief waarin de huidige stand van zaken wordt beschreven.

Bij de brief is een samenvatting van het plan van Kontour gevoegd. Het plan draait om een nieuw te bouwen hotel in de noordoosthoek van het gebied en een separaat wellnessgebouw tussen het nieuwe hotel en het huidige hotel Noordsee.

Het nieuwe plan voorziet in een luxe hotel met 80 tot 120 kamers. Het gebouw krijgt twee bouwlagen, een vijfhoekige plattegrond en een grote binnentuin. Los daarvan komt er een vrijstaand wellnessgebouw met een gebruiksoppervlakte van 1000 vierkante meter. Daarmee wordt de wellnessvoorziening aanzienlijk kleiner dan de voorkeursoptie uit het

haalbaarheidsonderzoek van Van Spronsen. Door een beperkte omvang wil Kontour zijn financiële risico beheersbaar houden.

Kontour denkt met deze invulling van het terrein te voldoen aan de kaders die de gemeente in oktober vorig jaar schetste op basis van de maatschappelijke consultatie. Zo wordt het wellnesscentrum openbaar toegankelijk en is het goed zichtbaar vanaf de Strandweg; daardoor biedt het meerwaarde voor het hele eiland. De duurzaamheidsambitie is hoog, aldus Kontour, de gebouwen passen goed in het landschap, parkeerplaatsen worden gedeeltelijk aan het oog onttrokken en de ontwikkelaar draagt zorg voor een goede huisvesting van personeel.

Omgevingsvergunning

Zoals het zich nu laat aanzien past de ontwikkeling binnen de bestaande beheersverordening (het huidige bestemmingsplan). Een procedure voor wijziging van de bestemming, waar de raad op voorbereid was, is in dat geval niet nodig. Definitieve toetsing vindt plaats bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. De ontwikkelaar verwacht dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning eind 2020 ingediend kan worden en denkt dan de korte procedure te kunnen doorlopen.

