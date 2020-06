Twee jaar cel geÃ«ist voor fietsende inbreker

Twee jaar cel geëist voor fietsende inbreker

Publicatie: vr 12 juni 2020 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige Leeuwarder die in februari in één nacht verschillende inbraken zou hebben gepleegd in Deinum, hoorde vrijdag bij de Leeuwarder rechtbank twee jaar cel tegen zich eisen. De man had de gewoonte om zich op de fiets te verplaatsen.

Auto gestolen in Twijzelerheide

Het Openbaar Ministerie bracht de Leeuwarder in verband met verschillende inbraken en inbraakpogingen. Hij zou niet alleen in Deinum actief zijn geweest, hij zou op 20 februari 2020 ook een auto hebben gestolen in Twijzelerheide. Hij had hem vervolgens bij een autosloperij verkocht. In de nacht van 24 of 25 februari zou hij in een schuur aan de Aldemiede in Suwâld hebben ingebroken.

Op de wc verstopt

In de nacht van 26 op 27 februari zou de Leeuwarder hebben toegeslagen bij verschillende panden aan It Holt in Deinum. De politie was afgegaan op meldingen van bewoners. De inbreker was eerder die avond overlopen tijdens een woninginbraak. De agenten troffen de verdachte aan in een bedrijfspand, waar hij zich op de wc had verstopt. Hij wilde de deur niet opendoen, waarop de agenten de wc open trapten.

Bij Deinum de sloot in gereden

De man was die nacht op de fiets vanuit Leeuwarden gekomen. Bij Deinum was hij de sloot in gereden. Vervolgens was hij bij een woonboerderij naar binnen gegaan om op te warmen. Hij had bij de inbraken veel schade veroorzaakt. In één van de panden had hij een brandblusser leeggespoten, bij een andere inbraak had hij zich tegoed gedaan aan de drankvoorraad.

Proeftijd

Bij één van de inbraken werd een blauw koord gevonden met het DNA van de verdachte. De man heeft een lijvig strafblad, waarop vooral vermogensdelicten prijken. Hij liep nog in een proeftijd, er hingen hem nog 62 dagen voorwaardelijke celstraf boven het hoofd. Die straf mag hij wat officier van justitie Eelco Jepkema betrof uitzitten. Voor de nieuwe feiten eiste Jepkema 24 maanden cel.