Bescheiden opleving van Friese coronacijfers

Publicatie: vr 12 juni 2020 13.06 uur

LEEUWARDEN - De melding dat bij vijf medewerkers en één patiënt van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) het coronavirus is vastgesteld, zorgt deze week voor een bescheiden opleving van de coronacijfers in Friesland.

Met de MCL-cijfers erbij komt het aantal positieve tests deze week uit op tien. Het is voor het eerst in drie weken dat het aantal coronabesmettingen weer in de dubbele cijfers belandt. Als de uitbraken bij zowel het MCL als begin mei bij het asielzoekerscentrum in Sneek buiten beschouwing blijven, laat Friesland al ruim zeven weken een zeer beperkte toename van het aantal positieve testen zien. Versoepelingen van het testbeleid hebben in die periode niet tot stijgingen geleid.

Bij GGD Fryslân zijn deze week telefoontjes binnengekomen van mensen die de afgelopen tijd in het MCL zijn geweest en zich afvragen of ze zich nu moeten laten testen. Voor hen geldt, net als voor iedereen: wie milde klachten heeft die kunnen wijzen op corona (hoesten, neusverkoudheid) krijgt het advies zich te laten testen. Dit kan via het landelijke nummer 0800-1202.

Via dat nummer zijn deze week op de drie Friese testlocaties door de GGD 1563 mensen langs geweest. Dat is het dubbele van vorige week. Van de personen die de uitslag inmiddels te horen hebben gekregen, bleken slechts vier het virus te hebben. Dit komt overeen met het beeld van vorige week.

Hoewel er nauwelijks nieuwe gevallen opduiken, is het virus nog steeds actief, zoals ook de uitbraak in het MCL laat zien. Het blijft daarom zaak het virus snel op te sporen en in te dammen. Alleen dan is de versoepeling van de overheidsmaatregelen verder door te voeren. De adviezen om handen te wassen, afstand te houden en bij klachten thuis te blijven en dan een test aan te vragen, blijven onverkort van kracht.

Deze week is er net als vorige week één overledene bij de GGD gemeld bij wie corona was vastgesteld. Er is één ziekenhuisopname doorgegeven. Voor de vierde week op rij is er geen nieuwe coronabesmetting in verpleeg- en verzorgingshuizen aangetroffen.

Het aantal mensen in Friesland bij wie corona is geconstateerd staat nu op 604 (naast de tien van deze week is er nog één iemand gemeld die al in april positief was getest). Er zijn 69 overledenen bij de GGD gemeld bij wie het virus was aangetroffen.