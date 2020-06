Drugshandel: pro forma zitting voor Noardburgumer

Publicatie: do 11 juni 2020 12.14 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige man uit Noardburgum staat vrijdag a.s. terecht in een pro forma zitting bij de rechtbank in Leeuwarden. De man is verdachte in een lopend onderzoek naar internationale drugshandel. Tijdens de zitting staan ook acht andere verdachten terecht: verdachten uit Zurich (55), Franeker (34 en 29 jaar oud), Leeuwarden (33, 34, 46 en 49 jaar oud)en de Finse hoofdstad Helsinki (46).

Motorclubs

Er zitten volgens het Openbaar Ministerie thans 11 verdachten in voorlopige hechtenis die worden verdacht van witwassen, vuurwapenbezit, bezit harddrugs, internationale handel in harddrugs en/of deelname aan de criminele organisatie. Meerdere verdachten zijn leden van de Hells Angels en de supportclub Red Devils. Er lijkt sprake te zijn van een georganiseerd verband waarbij individuele leden van Outlaw Motorcycle Gangs zijn betrokken. Ook niet OMG-leden zijn betrokken bij deze internationale handel in harddrugs.

Onderzoek loopt

Er zijn inmiddels 11 andere verdachten aangehouden en heengezonden na verhoor. Deze verdachten speelden bijvoorbeeld een rol bij het witwassen of het vervoeren van geld of eenmalig bij de productie of het transport van drugs. Er was voor hen geen grond o ze langer vast te houden. Zij blijven wel verdachten en er zal proces-verbaal tegen hen worden opgemaakt.

De zittingen tegen de vastzittende verdachten zijn verspreid over de hele vrijdag.