Man steekt eigen woning in brand: tbs

Publicatie: wo 10 juni 2020 13.20 uur

LEEUWARDEN - Een Hallumer (55) die op 11 december vorig jaar zijn woning in brand stak, is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man was vanwege ernstige psychiatrische problematiek volledig ontoerekeningsvatbaar.

Geen inzicht in zijn kwaal

Omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, is de Hallumer in strafrechtelijke zin niet aansprakelijk voor de brand. De rechtbank kwam dan ook tot een ontslag van rechtsvervolging. De Hallumer lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en een bipolaire stoornis. Volgens deskundigen is de kans op herhaling groot, als hij niet behandeld zou worden. De man heeft geen enkel inzicht in zijn kwaal, hij heeft een geschiedenis van psychische problemen en klinische opnames.

Gevaar voor zichzelf en zijn omgeving

Tijdens de zitting, twee weken geleden, zei hij dat hij een stem hoorde die had gezegd dat hij een gevaar was voor zichzelf en zijn omgeving. Om het tegendeel te bewijzen had hij een gordijn in brand gestoken in de keuken van zijn woning aan de Juffer Frederikstrjitte. Hij slaagde er niet in om het vuur te doven en liep naar de woning van een vriendin, 400 meter verderop.

Buurvrouw in gevaar gebracht

Daarmee had hij volgens de rechtbank een buurvrouw die thuis was in gevaar gebracht. De woning brandde volledig uit, ook de naastgelegen woningen liepen schade op. Het blussen werd bemoeilijkt doordat de bewoner enorm veel spullen had verzameld, onder andere 60 kilo papier. Woningbouwvereniging Wonen Noordwest Friesland beraamde de schade op 135.000 euro. Dat bedrag wil de woningbouwvereniging op de verdachte verhalen.