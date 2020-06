PvdA: elektriciteitscentrale Burgum moet dicht

Publicatie: di 09 juni 2020 16.45 uur

BURGUM - De PvdA van Tytsjerksteradiel ziet graag dat de elektriciteitscentrale van Burgum gesloten wordt. De partij gaat op 18 juni een motie indienen zodat de gemeenteraad een uitspraak doet over het idee.

Het is voor de PvdA een logische stap nu de gezamenlijke overheden kiezen voor de Eemshaven als aanlandingsplaats van het windpark op de Noordzee. De PvdA was ook tegen de aanleg bij Burgum. "Met name de onzekerheid over het laagfrequente geluid maar ook de landschappelijke impact waren voor ons argumenten om tegen de komst van het transformatorstation te zijn." aldus raadslid Peter van de Hoef.

Nu de blik voor de aanlanding gericht is op de Eemshaven vindt de PvdA fractie van Tytsjerksteradiel het tijd om ook richting te geven aan de toekomst van de Elektriciteitscentrale. Deze eenheid vervult geen functie meer in de elektriciteitsvoorziening van Nederland en kan daarom wat ons betreft gesloten en gesloopt worden.