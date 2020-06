Zwembad Gorredijk blijft deze zomer gesloten

Publicatie: vr 05 juni 2020 21.42 uur

GORREDIJK - Zwembad "De Delte" in Gorredijk blijft deze zomer dicht. Zo valt te lezen op haar website.

Vanwege de corona crisis zijn de financiële risico's te groot. Het bestuur heeft uit alle macht geprobeerd met de opgelegde protocollen tot een werkbaar programma te komen, maar zijn tot de conclusie gekomen dat het in praktische zin niet haalbaar is.

De regels hebben ook grote gevolgen voor de capaciteit in en om het water en daarmee voor de exploitatie. Er is daarom aangeklopt bij de gemeente en er waren initiatieven met betrekking tot sponsoring. Uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen dat de risico’s in de exploitatie op voorhand onvoldoende konden worden afgedekt. De financiële positie en daarmee de toekomst van het zwembad kwamen in de knel.