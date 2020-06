Stil protest in de regen bij Elfstedenmonument

Publicatie: do 04 juni 2020 21.13 uur

GYTSJERK - In enkele tientallen steden en gemeenten werden donderdagavond tussen 20.00 uur en 20.45 uur 'stille protesten' gehouden. In Tytsjerksteradiel verzamelden zich enkele tientallen mensen bij het Elfstedenmonument aan de Canterlandseweg in Gytsjerk.

Het is een stil protest om aandacht te vragen voor alleenreizende vluchtelingenkinderen in de Griekse kampen. Nederland weigert om gehoor te geven aan het verzoek van de Griekse regering om tenminste een deel van de alleenreizende kinderen uit deze kampen op te nemen. Het protest hiertegen neemt steeds meer toe onder Nederlanders.