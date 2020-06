8 weken zitten voor rijden tijdens rijontzegging

Publicatie: do 04 juni 2020 10.30 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige inwoner van Holwerd moet acht weken naar de gevangenis omdat hij op 3 maart in Dokkum een auto bestuurde terwijl hij een rijontzegging had. Bovendien heeft de man geen geldig rijbewijs, dat werd al in 2013 ongeldig verklaard. De Holwerder verscheen donderdag niet op de zitting van de politierechter.

De man had tegen de politie gezegd dat hij wist dat hij niet mocht rijden. Hij was toch in de auto gestapt omdat hij ‘wat dingen moest regelen’. De Holwerder is in het verleden twee keer eerder veroordeeld voor het rijden zonder rijbewijs. Hij heeft al eens drie weken celstraf gekregen. De rechter nam het de man kwalijk dat hij ‘uitspraken van de rechter aan zijn laars lapt’. ‘Dan moet je de consequenties ook maar aanvaarden’, aldus de rechter.