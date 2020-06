Nieuwe sporthal De Drait '2x duurder' dan gepland

Publicatie: di 02 juni 2020 21.27 uur

DRACHTEN - De nieuwbouw van sporthal De Drait in Drachten blijkt bijna twee keer duurder te worden dan eerder gedacht. Dat is dinsdag bekendgemaakt via de besluitenlijst van het college van B&W van Smallingerland. In 2016 ging de gemeenteraad akkoord met een investering van 3.340.000 euro, nu is de nieuwbouw berekend op 6.510.000 euro.

Er zouden meerdere redenen zijn voor de verdubbeling van de kosten. Zo is volgens het gemeentebestuur het btw-regime veranderd, was de raming in 2015 te prak en ontbrak de inrichting van de sporthal. Bovendien zijn de kosten in de bouw met 30% verhoogd in de afgelopen jaren.

Aanvankelijk zou de bouw in 2018 plaatsvinden maar het project werd stilgelegd vanwege een ondernemer die zijn winkel wilde uitbreiden op de plek van de huidige sporthal. Er werd lang onderzoek gedaan maar het gemeentebestuur zag geen mogelijkheden voor dit plan. Daarna is verder gegaan om de sporthal als losstaand project verder te ontwikkelen.