Niet iedereen blij met afsluiting op De Kaden

Publicatie: za 30 mei 2020 22.00 uur

DRACHTEN - Overal op de Noord- en Zuidkade in Drachten werd zaterdag hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor de heropening maandag. Een deel van de Noordkade zal maandag afgesloten worden om de horeca meer ruimte te geven voor hun terrassen. Maar hier heeft niet iedereen op De Kaden profijt van.

De Noordkade zal tussen de Nachtegaalstraat en de Tine Talmanstraat worden afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen. Voor dat afgesloten deel gelden andere tijdelijke terrasregels dan voor de rest van De Kaden. Zo hoeven zij geen doorgang van 1,5 meter vrij te houden voor voetgangers. Ook mogen zij het horecaplein, het tussenstuk waar auto's normaal kunnen keren halverwege het afgesloten stuk, in overleg met elkaar gebruiken.

Deze privileges gelden niet voor de zaken tussen Nachtegaalstraat en de Dwarsvaart. Sommige zaken mogen de parkeerstrook gebruiken langs de weg, maar dat is lang niet overal mogelijk. In een brief van de gemeente naar de horeca aan de Noord- en Zuidkade wordt gezegd dat voor de veiligheid slechts een deel wordt afgesloten.

De ondernemers in het niet-afgesloten deel voelen zich achtergesteld. Ook zij hebben de afgelopen periode weinig en soms zelfs geen inkomsten gehad. Het gaat om andere poolcentrum Njoy, café ’t Skutsje en Snackbar De Kaden. Zij snappen niet dat hun deel niet wordt afgesloten voor meer terrasruimte. Voor een verklaring hebben zij geprobeerd contact op te nemen met de centrummanager van Drachten, maar daar kregen zij geen gehoor.

Maar ook een aantal winkeliers in het afgesloten deel zijn niet blij. Zij zijn bang dat zij door de afsluiting juist omzet gaan mislopen. Op 11 juni zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden met vertegenwoordigers van de horeca, detailhandel, de politie, handhaving en de gemeente. Vanuit daar zal verder gekeken worden of de maatregelen inderdaad tot september zullen blijven duren.