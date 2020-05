Kruising op Kwekersstrjitte week lang dicht

Publicatie: zo 24 mei 2020 14.31 uur

BURGUM - De kruising in de Kwekersstrjitte met de Schoolstraat in Burgum is deze week afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit betreft van maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei.

De gemeente Tytsjerksteradiel laat weten dat er schade is ontstaan aan het riool. Het is noodzakelijk om dit op korte termijn op te lossen om nog meer schade te voorkomen. "Door snel in te grijpen voorkomen we dat er meer schade aan het riool ontstaat. Om de reparaties goed te kunnen doen is het noodzakelijk om het kruispunt af te sluiten."

Om de bereikbaarheid te garanderen wordt het éénrichtingsverkeer op de Schoolstraat en J. D. De Vriesstraat tijdelijk opgeheven. Het tweerichtingsverkeer geldt ten tijde van de stremming van het kruispunt. Voor het gedeelte J.D. De Vriesstraat van Pastoriekamp tot Schoolstraat wordt ook tijdelijk het éénrichtingsverkeer opgeheven. Ook het centrum van Burgum is mogelijk niet bereikbaar vanwege de omleidingen die worden ingesteld. Bovendien rijdt de bus een andere route in verband met wegstremming.