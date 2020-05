Aftermath: gesmolten plastic duizend containers

Publicatie: zo 24 mei 2020 10.28 uur

GORREDIJK - De schade van de grote brand in Gorredijk is zondag bij daglicht goed te zien. Op het terrein aan de Tolhûsleane ligt nu een massa gesmolten plastic.

Zo’n duizend grijze kliko's gingen op een buitenterrein in vlammen op. Ook is een heftruck in vlammen op gegaan. De brandweer was massaal opgeroepen. De eerste melding was rond 1.40 uur.

FOTONIEUWS