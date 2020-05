Filmzaal De Lawei gaat vanaf 2 juni weer open

Publicatie: vr 22 mei 2020 16.51 uur

DRACHTEN - De filmzaal van schouwburg De Lawei gaat vanaf 2 juni weer open. Met maar liefst drie vertoningen op dinsdag tot en met zaterdag en twee vertoningen op zondag kan er op een veilige manier met minder bezoekers toch een compleet filmprogramma neergezet worden. De filmzaal opent voor maximaal 30 bezoekers per vertoning.

De filmtitels worden meerdere malen gedraaid. Onder andere De Beentjes van Sint-Hildegard, Marianne & Leonard: Words of Love en Little Women vinden hun weg terug naar de filmzaal. Daarnaast is de leuke kinderfilm Onward te zien. Het filmbezoek wordt compleet gemaakt door een beperkte heropening van de horeca. Er is de mogelijkheid te genieten van een lunch, diner of drankje tijdens het bezoek. Reserveren voor de lunch of het diner is verplicht.

Coronaproof

Uiteraard houdt De Lawei zich bij de heropening van de filmzaal aan de gestelde voorwaarden vanuit het RIVM. De Lawei doet er alles aan om een veilige en prettige filmervaring te realiseren. Voorafgaand wordt er bij de deur een controlegesprek gevoerd en er geldt een tijdsslot per film (max. 15 min. van te voren aanwezig, te laat = geen toegang).