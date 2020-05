Smallingerland: 'Zonnepanelen na gebruik recyclen'

Publicatie: wo 20 mei 2020 20.01 uur

DRACHTEN - Zonnepanelen uit grote parken in Smallingerland moeten aan het eind van hun levensduur verantwoord worden opgeruimd. Projectontwikkelaars worden daartoe verplicht en moeten ook financiële garanties geven. Op voorstel van de FNP-fractie besloot de meerderheid van de gemeenteraad daar dinsdagavond tot verplichte recycling.

FNP’er Durk Oosterhof hamerde op het maken van harde afspraken met bouwers van zonneparken. Hij nam geen genoegen met een mondelinge toezegging van wethouder Piet de Ruiter. Het onderwerp kwam ter sprake bij de behandeling van een nieuw beleidsplan, dat een vervolg is op eerdere plannen. ,,Wy wolle de garânsje ha dat de sinnepanielen goed ferwurke wurde.’’, aldus Oosterhof, die harde afspraken in een contract wil vastleggen. Wethouder De Ruiter noemde het afdwingen van recycling na afloop van de levensduur ,,een goed idee. We moeten recyclen en niet dumpen.’’

Bijval kreeg de FNP uit verschillende hoeken. Karin van der Velde-Ronda (CDA) wil niet dat oude zonnepanelen naar bijvoorbeeld Zuid-Afrika worden afgevoerd. ,,Deze landen mogen niet het afvalputje van West-Europa worden’’, hield ze de andere raadsleden voor. Bij het indienen van zijn amendement kreeg Oosterhof steun van GroenLinks en CDA.

Een poging van de PvdA om projectontwikkelaars van zonneparken in Smallingerland aan een landelijke gedragscode te binden, strandde in de gemeenteraad. Fractiewoordvoerder Jan Johannes Veldkamp noemde als voorbeeld het Duitse Kronos Solar, dat in Opeinde plannen voor een groot park heeft. Dat bedrijf heeft de gedragscode van belangenorganisatie Holland Solar met tweehonderd leden niet ondertekend. ,,We willen dat projectontwikkelaars zorgvuldig met mensen, natuur en omgeving omgaan’’, aldus Veldkamp, die zich zorgen maakte over de gang van zaken rond het zonneparkplan in Opeinde.

Smallingerland streeft ook naar participatie van bewoners in zonneparken. D66 wil dat burgers in minstens de helft van de totale investering kunnen meedoen, maar zover willen de andere raadsfracties niet gaan.