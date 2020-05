Wat is een split unit airco?

LEEUWARDEN - De zomers in Nederland lijken met het jaar warmer te worden. Buiten is het vaak goed vertoeven, maar binnen lijkt het in de zomer soms wel een sauna. De meeste mensen vinden deze hitte in huis niet bepaald prettig. Zo is het bijvoorbeeld een stuk lastiger om te slapen in de benauwde lucht. Gelukkig kun je jouw woning in de zomermaanden verkoelen. Je kunt hiervoor een waaier of ventilator gebruiken, maar ook een airco. We zien steeds vaker dat Nederlanders kiezen voor een split unit airco. Maar wat is dit eigenlijk voor een airco? In dit artikel vertellen wij jou er alles over!

Zo werkt een split unit airco

Een split unit airco gebruikt koelvloeistof om een ruimte te verkoelen. De werking van het apparaat is enigszins te vergelijken met een koelkast. Zo wordt de warme lucht in huis bij een split unit airco afgegeven aan de buitenlucht. Voordat dit het geval is, stroomt de warme lucht langs een leiding met koelvloeistof. De lucht koelt af en wordt vervolgens weer de ruimte in geblazen. Hierdoor daalt de temperatuur stukje bij beetje. Om de lucht in een ruimte te verlagen, gebruikt een split unit airco zowel een binnen- als een buitenunit. Met behulp van een ventilator, koelvloeistof en een condensator wordt het vanzelf een stuk koeler in jouw woning.

Je kunt er ook ruimtes mee verwarmen

Bij een airco denkt de gemiddelde Nederlander al snel aan het verkoelen van een ruimte. Een split unit airco is hier inderdaad geschikt voor, maar er is meer. Naast verkoelen kun je met dit apparaat namelijk ook verwarmen. Een split unit airco is dus niet alleen te gebruiken in warme zomers, maar ook in de winter. Je hoeft hiervoor geen aanpassingen aan het apparaat te doen. Bij verwarming werkt het apparaat precies andersom dan in de zomer. Je moet voor verwarming alleen een hogere temperatuur instellen dan in de zomermaanden. Nog een extra reden dus om voor een split unit airco te kiezen.

Vergelijk split unit airco’s met elkaar

Er zijn vandaag de dag verschillende soorten split unit airco’s. Veel mensen denken dat elke split unit airco hetzelfde is. Dit is echter niet het geval. Ook binnen deze aircosoort verschillen de apparaten namelijk van elkaar. Wij raden jou daarom ook niet aan om over één nacht ijs te gaan wanneer je op zoek bent naar een split unit airco. Nee, vergelijk de verschillende airco’s altijd eerst met elkaar. Op deze manier ben je in staat om de meeste geschikte split unit airco te kiezen.

Bij het vergelijken richt jij je, net zoals veel andere Nederlanders, waarschijnlijk voornamelijk tot de prijs. Een goedkope split unit airco is immers mooi meegenomen. Laat de prijs echter nooit de doorslag geven. Waarom niet? Omdat je ook naar andere zaken moet kijken. Let bijvoorbeeld ook op de functies en de manier van bedienen. Kijk dus altijd naar het totaalplaatje wanneer je airco’s met elkaar gaat vergelijken. Alleen door split unit airco’s goed met elkaar te vergelijken weet je zeker dat je de beste vindt.

Een split unit airco installeren

Ben je van mening dat een split unit airco in jouw geval de beste keuze is? Dan heb je er mogelijk al wel eentje gekocht. In dat geval moet het apparaat alleen nog maar geïnstalleerd worden om hem te kunnen gebruiken. Ga hier niet zelf mee aan de slag, maar laat dit over aan een gespecialiseerd bedrijf. Zoek je hier nog een bedrijf voor? Kijk dan altijd of het bedrijf een STEK-certificaat heeft. Dit certificaat toont namelijk aan dat een bedrijf in staat is om een split unit airco op de juiste manier te installeren. Heeft het bedrijf in kwestie geen STEK-certificaat? Zoek dan verder naar een andere installateur. Je wilt immers wel dat jouw split unit airco juist geïnstalleerd wordt.