Ergernis over niet opgeruimd snoeiafval

Publicatie: do 07 mei 2020 11.35 uur

BURGUM - Een aantal Burgumers ergert zich groen en geel aan het snoeiafval dat in het dorp verspreid ligt. In februari en maart werd er flink gesnoeid maar het afval bleef liggen. Eind april heeft Rob Broerse uit Burgum al een melding bij de gemeente gedaan. "Het is schijnbaar niet serieus genoeg" laat hij weten. En nog ligt het afval her en der verspreid. Op sommige plekken ligt het snoeiafval al sinds februari / begin maart te verbleken in de zon.

Navraag bij Tytsjerksteradiel leert dat de gemeente een inhaalslag heeft gemaakt met het snoeien. Ook zijn veel meldingen uit de samenleving opgepakt om bomen en bosschages te snoeien. Het grove werk werd voor het broedseizoen (vanaf 15 maart) gedaan. Daarna is doorgewerkt tot deze week met kleinere werkzaamheden in het groen. Bijvoorbeeld ook langs wegen om veilige situaties te creëren.

Dat snoeiafval niet werd opgehaald, ligt bovendien aan een andere werkwijze. Voorheen had elke snoeiploeg een kleine versnipperaar. Zodoende werd al het afval gelijk opgepakt, verwerkt en meegenomen. Dit betekende wel dat er veel minder gesnoeid werd omdat de verwerking van het afval veel tijd vraagt. De gemeente beschikt tegenwoordig over een tractor met één grote versnipperaar die al het afval relatief eenvoudig kan oppakken en verwerken. Echter, op sommige plekken kon de combinatie niet goed komen. Bijvoorbeeld vanwege de drassige bermen nabij het Prinses Margrietkanaal.

De gemeente laat verder weten dat het werk in de openbare groene ruimte tegenwoordig langer doorgaat dan voorheen. Door klimaatverandering blijven bomen en bosschages veel langer 'groeien'. Er moet bijvoorbeeld tot in het najaar gemaaid worden.

De focus was dit jaar om zoveel mogelijk te snoeien en dat is gelukt. Alleen het ophalen van afval liep achter. De gemeente laat weten dat al het snoeiafval deze maand nog wordt opgehaald en verwerkt.

