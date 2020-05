Dodenherdenking in Drachten

Publicatie: ma 04 mei 2020 23.34 uur

DRACHTEN - De dodenherdenking in Drachten werd, evenals in alle andere plaatsen, op gepaste vorm uitgevoerd. Er was een live-stream via Facebook zodat inwoners van Smallingerland het konden volgen. Burgemeester Rijpstra hield een toespraak en legde met anderen een krans.

FOTONIEUWS