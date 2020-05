Herdenken 75 jaar vrijheid in Drogeham

Publicatie: ma 04 mei 2020 21.40 uur

DROGEHAM - De Dodenherdenking in Drogeham werdt georganiseerd door de Vereniging van Plaatselijk Belang. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus heeft de Dodenherdenking dit jaar in klein comité en zonder publiek plaatsgevonden.



Door een afvaardiging van het bestuur van het Plaatselijk Belang zijn kransen gelegd. Een klein ensemble zorgde voor de muzikale begeleiding.

