Auto in brand gestoken in Kollum

Publicatie: zo 03 mei 2020 02.08 uur

KOLLUM - In de nacht van zaterdag op zondag is op de Waling Dykstrastrjitte in Kollum een auto verloren gegaan bij een brand. Een buurtbewoonster hoorde een harde knal en zag vervolgens een auto in brand staan.

De brandweer van Kollum werd met spoed opgeroepen om de brand te blussen. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen uit de raam van de auto. Tijdens de bluswerkzaamheden kwam er veel rook vrij. De brandweer had de brand snel onder controle.

De politie kwam ter plaatse en zal onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen, waarna de politie verder onderzoek zal doen.

FOTONIEUWS