Nij Smellinghe start voorzichtig reguliere zorg op

Publicatie: do 30 april 2020 17.48 uur

DRACHTEN - Drachtster Ziekenhuis Nij Smellinghe start vanaf donderdag voorzichtig de reguliere zorg weer op. Het gaat om de geplande medische handelingen die vanwege de coronacrisis zijn uitgesteld. Het ziekenhuis benadrukt dat dit zal gebeuren volgens de huidige richtlijnen van het RIVM.

Het opstarten zal wel in stappen gaan, om te voorkomen dat het ten koste gaat van spoedeisende zorg. Per patient zal worden door een specialist worden bekeken of een behandeling mogelijk is. Nij Smellinghe hanteert hierbij de landelijke richtlijnen ‘urgentielijst medisch-specialistische zorg’.

Ook komt er weer ruimte voor patiënten die door zijn verwezen door de huisarts. Patienten die op een wachtlijst staan zullen persoonlijk bericht krijgen. Daarnaast blijft het ziekenhuis waar mogelijk ook gebruik maken van telefonische consulten of beeldbellen.

Het ziekenhuis heeft wel extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Naast de inmiddels bekende 1,5 meter regel zijn er een aantal specifieke regels bij gekomen.

- Eén ingang met toegangscontrole

- Meerdere uitgangen en aangepaste looproutes

- Kom alleen naar een afspraak in het ziekenhuis (tenzij begeleiding noodzakelijk is)

- Extra aandacht voor hygiëne

- Eén bezoeker per opgenomen patiënt per dag

- Bezoek aan verpleegafdelingen is welkom tussen 17.00 en 20.00 uur

- Ook nu geldt: als u hoest, verkouden bent, koorts of een koortsig gevoel heeft, (plotselinge) diarree-klachten of (plotseling) verlies van smaak- en/of reukvermogen, kom dan NIET naar het ziekenhuis