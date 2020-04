Brandweer in actie voor vreemde lucht in woning

Publicatie: do 30 april 2020 16.01 uur

DRACHTEN - De Drachtster brandweer is donderdagmiddag in actie gekomen voor een vreemde lucht in een woning. De bewoonster van een huis aan de Moezel in Drachten had een onduidelijke geur waargenomen.

Metingen van de brandweer gaven niks afwijkends aan. Wel is Liander ter plaatse gekomen om uit te sluiten dat het toch om een gaslekkage ging.