Mondkapjes voor personeel De Warrenhove

Publicatie: ma 27 april 2020 10.58 uur

DRACHTEN - Personeel van De Warrenhove dragen sinds vrijdag mondmaskers in het verzorgingstehuis. Dat heeft Zorggroep Liante bekendgemaakt op haar website. Zowel bewoners als medewerkers raakten sinds 8 april besmet en sinds die tijd is de zorggroep continu bezig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De inzet van mondkapjes moet daarin een bijdrage leveren.

De Warrenhove is een grote locatie en een specifiek gebouw. Dit maakt het moeilijker om het coronavirus te stoppen. De zorggroep weet dat zij bewust afwijken van de richtlijnen van het RIVM.

Aan alle bewoners is vorige week al gevraagd om in hun appartement te blijven. Bewoners met een corona-besmetting zijn op één na allemaal naar een speciale Corona-unit overgebracht. Twee bewoners kwamen dit weekeinde weer thuis nadat ze hersteld waren.

Besmette medewerkers zijn thuis om uit te zieken. "We spannen ons maximaal in om de situatie in De Warrenhove te stabiliseren. Deze extra maatregel sluit daarop aan" zo laat zorggroep Liante weten.