Stroomstoring in Surhuisterveen en Surhuizum

Publicatie: za 25 april 2020 14.42 uur

SURHUISTERVEEN - Een groot aantal huishoudens in de dorpen Surhuisterveen en Surhuizum is zaterdag getroffen door een stroomstoring. Liander kon nog niet laten weten hoeveel huishoudens het betreft. Het is in elk geval minder dan 2000, zo is op hun sturingssite te lezen.

Het betreft woningen in het postcodegebied van 9231 en 9283. Liander geeft aan dat het de volgende straten betreft:

Boomvalk

Dalweg

De Buizerd

De Dellen

De Ekster

De Fazant

De Gaai

De Groenling

De Havik

De Houtduif

De Koolmees

De Leeuwerik

De Leijen

De Merel

De Nachtegaal

De Roodborst

De Specht

De Sperwer

De Spreeuw

De Wielewaal

De Zwaluw

Dokter Keijserstraat

Ds. Boekholtstraat

Grensweg

Grietmanstraat

Johan Ter Schoeleweg

Kloosterstraat

Koartwald

Kortelaan

Langelaan

Lauwersweg

Meander

Meester Klokmanstraat

Molenweg

Munnikestraat

Nije Jirden

Taeke Schuilengalaan

Torenvalk

Van Duinenstraat

Verkerckstraat