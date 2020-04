Lintjesregen in gemeente Smallingerland

Publicatie: vr 24 april 2020 13.05 uur

DRACHTEN - De Lintjesregen ziet er dit jaar anders uit. Vrijdag belde burgemeester Jan Rijpstra de gedecoreerden persoonlijk om te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen.



Op deze manier worden diegene die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving toch gewaardeerd. Ook krijgen zij bloemen en een taart thuis bezorgd om hen een feestelijk gevoel te geven. In Smallingerland gaat het om vijf mensen. In de bijlage vindt u een lijst met namen, geboortedatum en hun verdiensten.

Mevrouw E.M.F. Barendsen-Heuzeveldt (Elly), wonende te Drachten, 75 jaar

Lid in de Orde van Oranje Nassau

1987 - heden

Vrijwilliger bij en penningmeester/plv. voorzitter (sinds 2001) van Vluchtelingenwerk Smallingerland. Betrokkene fungeerde als juridisch medewerker (1987-2014)

1990-heden

Vrijwilliger bij GroenLinks, afdeling Smallingerland. Betrokkene fungeerde (in 2018) als mede-kandidatencommissielid en ondersteunde bij de kandidaatstellingsprocedure



Mevrouw A. Haitsma-Westerlaan (Aaltje), wonende te Drachten, 74 jaar

Lid in de orde van Oranje Nassau

1970 – heden

vrijwilliger bij de Korfbalvereniging Drachten (400 leden). Betrokkene fungeert als voorzitter van de afdeling Jeugdcommissie, de afdeling PR en Communicatie. Daarnaast was zij lid van de sponsorcommissie

2006-2015

Bestuurslid, voorzitter en penningmeester van het Sportgala Smallingerland. Betrokkene organiseerde het huldigen van de kampioenen en de verkiezingen van het sporttalent

2007-2018

Vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Smallingerland. Betrokkene begeleidde statushouders maatschappelijk. Daarnaast hielp zij bij aanvragen van de gezinshereniging

De heer G.J. van Binsbergen (Gerrit Jan), wonende te Drachten (81 jaar)

Lid in de orde van Oranje Nassau

1987-2016

Vrijwilliger bij de Nederlandse Volleybalbond, Regio Noord. Betrokkene fungeerde/fungeert als scheidsrechter (1987 – heden), als scheidsrechteraanwijzer (2009-2011) en als begeleider van nieuwe scheidsrechters (2014-2016)

1997-2008

Voorzitter (2001-2008) en secretaris (2000-2001) van de Cliëntenraad Smallingerland. De raad komt op voor inwoners van de gemeente Smallingerland die met de participatiewet in aanraking komen. Daarnaast begeleidde hij mensen met een beperking in hun communicatie met het UWV en de re-integratiebedrijven.

1998-2017

Vrijwilliger bij de Hockeyclub DHMC te Drachten (450 leden). Betrokkene fungeerde als scheidsrechter en als lid van de zaalhockeycommissie (2007-2017)



De heer G. Lindeboom (Gjalt), wonende te Houtigehage (77 jaar)

Lid in de orde van de Oranje Nassau

1978-2004

Bestuurslid (1981-1994) van en vrijwilliger bij de modelvliegvereniging Aero Club Drachten. Betrokkene zette zich in voor de ontwikkeling van de club en de modelvliegsport. Daarnaast begeleidde hij de jonge leden, verrichtte hij onderhoudswerkzaamheden en nam hij het voortouw bij het geven van vliegshows bij dorpsfeesten.

1989-heden

Vrijwilliger bij de Vliegclub Fryslân. Betrokkene is instructeur, havenmeester en brandweerman. Daarnaast verricht hij onderhoudswerkzaamheden. Tevens vliegt hij ieder jaar met kinderen van de Stichting Fly4U.

1995-heden

Vrijwilliger bij de Vliegclub Westerwolde te Vledderveen. Betrokkene is vlieginstructeur. Daarnaast zette hij zich in voor de theorieopleiding. Tevens is hij gecertificeerd brandweerman en kan er in geval van nood een beroep op hem worden gedaan. Voorts vloog hij met zieke kinderen, leidde bezoekers rond en verrichtte hij onderhoudswerkzaamheden.

2002-2009

Restaurateur bij het luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad.

Mevrouw W. Bergsma-De Vries (Diny), wonende te Drachten (69 jaar)

Lid in de orde van de Oranje Nassau

1994-2003

Vrijwilliger bij de Montessorischool Drachten. Betrokkene fungeerde als secretaris van de ouderraad. Daarnaast zette zij zich in als overblijfmoeder en verrichtte schoonmaakwerkzaamheden. Voorts zette zij zich in voor de redactie van de schoolkrant, als bibliotheekouder en verkeersouder.

2001-heden

Vrijwilliger bij CSG Liudger, locatie Raai te Drachten. Betrokkene maakt deel uit van de klankbordgroep en fungeert als bibliothecaris in de mediatheek

2016-heden

Lid van de Werkgroep Minimoestuinen Wrottersploech. Betrokkene organiseert tuinonderwijs voor basisscholen.