Duo opgepakt na winkeldiefstal in Surhuisterveen

Publicatie: di 21 april 2020 15.56 uur

SURHUISTERVEEN - Twee mannen zijn dinsdag door de politie opgepakt in Surhuisterveen. Het duo was na een winkeldiefstal weggereden in een auto. Ze werden klemgereden op de rotonde van de Vierhuisterweg en de Nije Jirden. Eén van de mannen zou een winkeldiefstal hebben gepleegd rond 14.05 uur aan de Kolk in Surhuisterveen.

Een getuige wist de politie te melden dat de man in de verdachte auto vertrok. De auto werd even later klemgereden en de twee mannen zijn aangehouden op verdenking van winkeldiefstal en geboeid overgebracht naar het bureau. De auto is door een berger weggesleept.

FOTONIEUWS