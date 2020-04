Dinsdag: vuurbollen te zien in de nacht

Publicatie: zo 19 april 2020 14.57 uur

BURGUM - In de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 april zijn er vallende sterren te bewonderen in de nacht. De meteoren zullen vooral te zien zijn vanaf middernacht tot in de ochtend. De meteoren van de Lyridenzwerm zijn snel en helder en vertonen soms vuurbollen.



Het beste moment om de Lyriden te zien is tussen 3 en 5 uur in de ochtend van 22 april. Zo laat Observeum museum & sterrenwacht Burgum deze site weten. Het punt waar de meteoren vandaan lijken te komen staat hoog in het oostzuidoosten. Bij heldere hemel zijn er wel 12 tot 20 vallende sterren per uur te zien.

Het is Nieuwe Maan dus er is geen storend maanlicht en bij helder weer dus uitstekende omstandigheden om de vallende sterren en misschien een vuurbol waar te nemen.