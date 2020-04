Bestuurder krijgt black-out en mist rotonde

13 april 2020

ROTTEVALLE - Bij Rottevalle is zondagavond een bestuurder over het midden van een rotonde gereden. Naar eigen zeggen kreeg de Drachtster een black-out. De politie heeft zowel een alcohol- als een drugstest gedaan, beiden waren negatief.

De man reed in de richting van Drachten toen hij de rotonde miste. Hij raakte een verkeersbord en kwam aan de andere kant van de rotonde tot stilstand. De bestuurder raakte niet gewond en is later door iemand opgehaald.

Het voertuig waar hij in reed raakte wel behoorlijk beschadigd. Tijdens de afhandeling van het ongeval en de berging was de rotonde gedeelte afgesloten voor het verkeer.

