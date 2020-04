Rijbewijs kwijt na 24 minuten in nieuwe auto

Publicatie: za 11 april 2020 09.31 uur

DRACHTEN - Of het een nieuw record is kon de politie niet zeggen, maar opmerkelijk is het zeker. Een 19-jarige man uit de gemeente Waadhoeke kocht vrijdagavond een VW Golf GTI. Deze werd om 19.44 op zijn naam gezet en daarna op de Noorderhogeweg in Drachten meteen getest. Maar om 20.08 werd hij gepakt door de politie.

Op dat stuk van de Noorderhogeweg geldt een maximum snelheid van 50 km/u. De kersverse eigenaar van de Golf GTI werd gepakt met een snelheid van 120 km/u. Hij mocht dus zijn rijbewijs inleveren. Wanneer hij weer van zijn nieuwe aankoop kan genieten is niet bekend.