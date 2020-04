Een 'blauwe hond' moet plein in Burgum opfleuren

Publicatie: do 09 april 2020 22.30 uur

BURGUM - Voor 75.000 euro excl. btw krijgt Burgum een kunstwerk van 3 meter hoog in de vorm van een 'blauwe hond'. Het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel gaf deze maand de kunstenaars Dedden en Keizer uit Deventer de opdracht voor het kunstwerk. Het krijgt een plekje op het nieuwe Van Sminiaplein.

De raadsleden van VVD en Partij voor de Boeren zijn verbolgen over de recente kunstaankoop. Het steekt dat midden in de coronacrisis zo'n 75.000 euro wordt uitgegeven aan een 'hûn mei in lampe yn 'e bek'.

"Over smaak valt niet te twisten, maar de timing is totaal verkeerd" zo vinden de drie raadsleden. Veel inwoners en ondernemers ondervinden momenteel forse (financiële) problemen tijdens de coronacrisis. Het is voor de partijen dan ook vreemd om een bronzen hond van drie meter hoog te kopen, waarmee het plein wordt opgefleurd.

De raadsleden zijn voornemens om tijdens één van de eerstvolgende raadsvergaderingen (16 of 23 april 2020) een motie in stemming te brengen om de aankoop on-hold te zetten of zelfs te annuleren.

Het kunstwerk wordt naar verwachting eind van dit jaar opgeleverd. Klik hier voor alle informatie over het kunstwertk.