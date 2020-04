Covid-19 vastgesteld in De Warrenhove

Publicatie: do 09 april 2020 11.17 uur

DRACHTEN - Een bewoner en drie medewerkers van De Warrenhove in Drachten zijn positief getest op het coronavirus. De bewoner zit in isolatie en wordt volgens een speciaal protocol verpleegd.

Inmiddels zijn de belangrijkste mensen om de bewoner heen op de hoogte gebracht. Zij zullen persoonlijk worden bijgepraat over de situatie. De positief geteste medewerkers zitten in thuisisolatie. De toestand van zowel de bewoner als de medewerkers wordt zorgvuldig in de gaten gehouden in samenspraak met de huisartsen.