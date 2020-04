Fidesta Zorg Franchise neemt Noflik Wenje over

Publicatie: di 07 april 2020 11.50 uur

OENTSJERK - Fidesta Zorg Franchise neemt woonzorglocatie Noflik Wenje in Oenkerk per 1 mei definitief over van ouderenzorgorganisatie Patyna. In februari was er al een voorgenomen besluit. De overname gaat door nu duidelijk is dat alle tien cliënten in Noflik Wenje blijven wonen. Irene van Dellen wordt de zelfstandig zorgondernemer van Fidesta Noflik Wenje. De definitieve overname en invulling van het zorgondernemerschap geven alle betrokkenen rust en duidelijkheid na alle onzekerheden. Met de overname blijft Noflik Wenje voor de regio Trynwâlden behouden.

Met alle bewoners en/of hun naasten zijn individuele gesprekken geweest. Alle tien bewoners hebben aangegeven graag in Noflik Wenje te blijven wonen. Ook een groot deel van de huidige medewerkers gaat mee naar Fidesta.

Met Irene van Dellen als zelfstandig zorgondernemer is de continuïteit in zorg en welzijn voor de bewoners geborgd. Van Dellen is geen onbekende: zij werkt al een aantal maanden als verpleegkundige en teamleider in Noflik Wenje. "Irene kent Noflik Wenje en heeft zich al bewezen in het team als teamleider. Dat zij haar interesse voor het zorgondernemerschap heeft aangegeven, was voor ons een cadeau," aldus Kathy Terenstra, directeur Fidesta.