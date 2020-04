Stroomstoring in dorpen Dantumadiel

Publicatie: vr 03 april 2020 16.38 uur

DAMWâLD - In de dorpen Damwâld, Broeksterwâld, De Falom, De Westereen en Wâlterswâld is vrijdag enkele urenlang een stroomstoring ontstaan. Tot zo'n 700 huishoudens kwamen hierdoor zonder stroom komen te zitten. Het gaat om woningen in de postcodegebieden: 9104, 9108, 9109, 9113, 9271.

Monteurs zijn onderweg en naar verwachting zou de storing rond 18.00 uur opgelost zijn. Tussen 17.00 uur en 18.00 uur was het uiteindelijk opgelost.

De volgende straten waren de dupe van de storing.

A. Prakkenstrjitte

Achterwei

Auke Jansstrjitte

Badhuswei

Blauhusstrjitte

Broekloane

Camstrastrjitte

De Coninckstrjitte

De Halewei

De Sanharst

Doniawei

Dr. J. Botkepaad

Ds. Dijkstrawei

Dwarsloane

Eintemastrjitte

Foarwei

Haadwei

Johannes Douweswei

Kavelwei

Master de Grootstrjitte

Mieden

Mr P T van der Herbergln

Mr. P.A. Bergsmastrjitte

Nijewei

Oasterloane

Ringhersmastrjitte

Schwartzenbergstrjitte

Sjollemastrjitte

T.E. Teunissenwei

Uilke Reitseswei

Willemstrjitte