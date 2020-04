Drachtster vrachtwagenchauffeur komt om het leven

Publicatie: wo 01 april 2020 09.58 uur

DRACHTEN - Een 21-jarige vrachtwagenchauffeur uit Drachten is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een ernstig ongeval in België. Hij was onderweg naar huis toen het verkeer op de E19 in Meer stilstond vanwege grenscontroles. Dat meldt de Belgische GVA.

Bij het ongeval waren vier vrachtwagens en een bestelwagen betrokken. De Drachtster reed omstreeks 16.30 uur in op een andere stilstaande vrachtwagen. De Drachtster overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het was de eerste dag dat hij beschikte over een vaste combinatie. Hij was sinds werkzaam bij het transportbedrijf Van der Werff Logistics uit Heerenveen.